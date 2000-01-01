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flickr 21.01 16:49   MIGnews.com

Трамп подписал указ об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения. Согласно указу ведомства должны приступить к подготовке отмены системы государственного медицинского страхования Obamacare.

Документ предусматривает разработку программы медицинского страхования, которая станет альтернативой Obamacare.
Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что конгресс США примет дальнейшее решение о реформе. Однако работа над новой программой пока незакончена, как сообщал ранее вице-президент Майкл Пенс.
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