21.01 16:49 MIGnews.com

Трамп подписал указ об отмене Obamacare

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения. Согласно указу ведомства должны приступить к подготовке отмены системы государственного медицинского страхования Obamacare.Документ предусматривает разработку программы медицинского страхования, которая станет альтернативой Obamacare.Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что конгресс США примет дальнейшее решение о реформе. Однако работа над новой программой пока незакончена, как сообщал ранее вице-президент Майкл Пенс.