21.01 14:49 MIGnews.com

Пан Ги Мун извинился за своего брата

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Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который, как полагают, намерен принять участие в президентских выборах в Южной Корее, извинился в субботу, 21 января, за причинение общественной обеспокоенности в отношении членов его семьи, связанных со взяточничеством в Соединенных Штатах.Пан Ги Мун сказал в своем заявлении, что он надеется, что любые дискуссии между правоохранительными органами Южной Кореи и Соединенных Штатов, если они происходили, как сообщалось, будут "строгими и прозрачными", чтобы у общественности не осталось никаких подозрений.Он также подтвердил, что он не имеет "абсолютно никакого знания" дела. Американский прокурор сказал, что Вашингтон попросил Южную Корею арестовать брата Пан Ги Муна, Ги-Санг, по обвинению в том, что он участвовал в схеме взяточничества по продаже вьетнамского строительного комплекса.