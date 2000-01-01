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flickr 21.01 13:50   MIGnews.com

Марин Ле Пен предрекает ЕС "эффект домино" после Brexit

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в субботу, 21 января, что голосование Великобритании покинуть Европейский союз будет иметь эффект домино по всему блоку.

Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальный фронт", которая, согласно оценке социологов, будет одной из двух политиков, прошедших во второй тур выборов в мае, выступает за выход Франции из Европейского союза и отказ от евро во Франции.

"Мы переживаем конец одного мира и рождение другой", - сказала она на съезде крайне правых лидеров из Германии, Франции, Италии и Нидерландов в немецком городе Кобленц на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность.

"Я не говорю, что каждая страна должна отказаться от использования евро ... Но мы должны оставить эту возможность, если страна хочет покинуть блок", - добавила она под аплодисменты, добавив, что Дональд Трамп представляет неолиберализм.
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