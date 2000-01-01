21.01 11:34 MIGnews.com

Израилю выпал шанс исправить ошибку в отношении Ирана

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Когда Дональд Трамп вошел в Белый дом, он обнаружил ряд важных миссий по иностранным делам, ожидающих на его столе. Иранский вопрос является одной из них. Обсуждение рекомендованной стратегии по отношению к Ирану уже не за горами, и решение должно быть принято между альтернативами, которые являются более сложными, чем просто "за" или "против" ядерного соглашения. Это также возможность для Израиля исправить неудачи своей политики летом 2015 года.Во время избирательной кампании Дональд Трамп откровенно выступал против ядерного соглашения, угрожая "разорвать его в клочья", но во время слушаний в сенате члены его новой администрации выразили более умеренную пролитику. Министр обороны Джеймс Маттис, например, утверждал, что, хотя соглашение не было хорошим, Соединенные Штаты должны выполнять свои обязательства. Назначенный государственный секретарь и директор ЦРУ подчеркнул недостатки договора, но пообещал жестко контролировать его выполнение и не предпринимать никаких шагов, чтобы аннулировать его.Вопрос стоит не о том, следует ли новой администрации придерживаться соглашения или разорвать его, а о том, как администрация должна поддерживать достижения достигнутого соглашения в ближайшее время, чтобы исправить свои сложные стратегические недостатки в долгосрочной перспективе.Немедленное аннулирование соглашения может изолировать США от их союзников, которые поддерживают соглашение и влияют на два рычага давления, которые привели Иран к соглашению: введение эффективных международных санкций и придание легитимности действующей военной опции. По их мнению, даже если есть какая-то логика в отмене соглашения, было бы лучше ждать хорошую возможность в виде значительного иранского нарушения соглашения или в политике Ирана в регионе в различных аспектах.С приходом новой администрации, Израилю был дан второй шанс повлиять на политику США в отношении иранской ядерной программы: возможность для совместных действий против Ирана и продвижения параллельного соглашения, израильско-американского, направленного на изменение стратегии, не нарушая соглашения.Прежде всего, обе страны должны договориться о новой общественной красной линии. В то время как администрация Обамы не желала действовать до тех пор, пока Иран не попытается создать ядерное оружие на практике, Израиль должен стремиться влиять на администрацию Трампа и незамедлительно реагировать на иранские попытки воспользоваться нарушением в соглашении. Во-вторых, оба руководства должны согласовать систему разведки, которая будет эксплуатироваться для обнаружения иранских нарушений. Кроме того, необходимо, чтобы договоренности с США вернули к рассмотрению военный вариант, предложенный Израилем, в качестве последнего средства, чтобы предотвратить ядерный Иран. Наконец, Вашингтон и Иерусалим должны придумать план действий против иранской поддержки террористических организаций в регионе и обеспечить соблюдение резолюции ООН 2231, которая запрещает Ирану разработать программу с участием баллистических ракет с ядерными боеголовками.В рамках попыток восстановить отношения между Израилем и США существует острая необходимость в стратегии, которая восстановит сдерживания против Ирана. Если сдерживание и дипломатия потерпят неудачу, американо-израильское партнерство будет той дорогой, которая предотвратит получение Ираном ядерного оружия.