21.01 10:20 MIGnews.com

Феминистки мира объединились против Трампа

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Тысячи протестующих в Австралии и Новой Зеландии в субботу, 21 января, присоединились к первому из сотен маршей женщин, организованных по всему миру в знак неодобрения президента США Дональда Трампа, когда он начал свой первый рабочий день в офисе.В Сиднее, крупнейшем городе Австралии, около 3000 человек, мужчины и женщины, собрались на митинг в Гайд-парке, прежде чем маршировать к консульскому центру США, в то время как организаторы заявили о том, что 5000 человек собрались в Мельбурне."Феминизм - моя козырная карта" и "Борись, как девушка" были среди плакатов протестующих в Сиднее."Мы не маршируем как движение против Дональда Трампа как такового, мы идем в знак протеста против разжигания ненависти, женоненавистничества, фанатизма, ксенофобии, и мы хотим выступить единым голосом с женщинами по всему миру", - сказала организатор Минди Фрайбанд Reuters.