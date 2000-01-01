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Шакед пойдет на выборы с `Ха Ямин ха Хадаш` | Фото:20.12 09:45   MIGnews.com

Шакед пойдет на выборы с "Ха Ямин ха Хадаш"

В четверг, 19 декабря, Аелет Шакед объявила о решении участвовать в предстоящих выборах в составе партии "Ха Ямин ха Хадаш". Она будет номером два в списке после министра обороны Нафтали Беннетта.

Беннет и Шакед попытаются привлечь "умеренно правых" избирателей, которые голосовали на предыдущих выборах за "Кахоль Лаван" и "НДИ". "Партия возвращается навсегда", - написал Беннетт в Twitter после решения Шакед.

"Мои друзья, я отправляюсь сегодня вечером с моим другом Нафтали Беннеттом в кампанию за великую победу Ха Ямин ха Хадаш - оптимистического и глубоко укоренившегося правого альянса, правые на достижениях и единстве, на пути к руководству государства", написала Шакед в Facebook.

"Я приглашаю вас, любимый еврейский народ, моих друзей по религиозному сионизму и идеологически правых, присоединиться к нам".

Шакед упомянула о своей недавней нерешительности, сказав: "Я встречалась со многими людьми - людьми в моем лагере, а также с людьми в других лагерях - чтобы понять, как мы, как страна, можем вернуться после этих выборов сильными и сплоченными, как остановить ненависть, сектантство. Я пришла к одному выводу: Ха Ямин ха Хадаш - единственная партия, которая будет действовать, чтобы положить конец раздорам, покончить с разногласиями, принять других."

Тем временем, Еврейский дом и Ихуд леуми вовлечены в спор из-за их списка на предстоящих выборах.

Бецалель Смотрич настаивает на том, чтобы партийные праймериз выбрали этот список, в то время как Рафи Перец опасается за свою позицию и предпочитает покинуть список, как это было на предыдущих выборах.


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