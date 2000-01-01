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Бразилию призывают не переносить посольство в Иерусалим | Фото:20.12 09:15   MIGnews.com

Бразилию призывают не переносить посольство в Иерусалим

В четверг, 19 декабря, Лига арабских государств осудила открытие Бразилией торгового представительства в Иерусалиме и предостерегла от переноса посольства в город, сообщает AFP. Президент Бразилии Жаир Больсонаро обещал перенести посольство страны в Иерусалим.

В начале этой недели сын Больсонаро, Эдуардо, сказал на церемонии открытия торгового офиса, что его отец намеревается выполнить обещание, которое он дал в начале этого года, и перевести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Лига арабских государств после экстренного совещания, созванного Палестинской администрацией, заявила в четверг, что видит в Бразилии "одностороннее и незаконное решение (открыть торговое представительство) смещенное в сторону израильской оккупации и в поддержку ее незаконной политики".

Региональный блок также предупредил в своем заявлении, что изменения в политике Бразилии "нанесут серьезный ущерб арабо-бразильским отношениям и интересам".

После избрания Больсонаро объявил, что намерен выполнить свое предвыборное обещание и перевести посольство Бразилии в Иерусалим. Посланник Палестинской администрации (ПА) в Бразилии предупредил, что подобное будет "нападением" на палестинский народ и нарушением международного права.


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