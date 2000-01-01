20.12 07:01 MIGnews.com

Посол России: Спесь не поможет в деле Иссахар

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Посол России в Тель-Авиве Виктор Антонов дал интервью газете Маарив.Интервью было посвящено, главным образом, делу молодой израильтянки Наамы Иссахар. Иссахар была приговорена кв октябре этого года к 7,5 годам тюрьмы после того, как подписала признание о том, что в ее багаже находилось небольшое количество марихуаны. На данный момент не ясно, осознавала ли Иссахар в тот момент, последствия подобного признания. Вчера, 19 декабря ее аппеляция была отвергнута и приговор подтвержден.Иссахар пытались помочь представители всех политических партий. Прошение о помиловании было передано от имени греческого патриарха Иерусалима российской стороне.Посол Антонов подверг суровой критике отношение израильских сановников к российской стороне в данном деле.Антонов заявил: "Посол России в Израиле - не адрес для подобных вопросов. Это вопрос для суда. Подпишет ли президент помилование? Кто я такой, чтобы интерпретировать его возможные действия? В любом случае, процесс помилования - ответ на не на политические действия, но на запрос самого подзащитного. Я понимаю чувства Наамы и ее родственников, но та манера, в которой дело представлено в израильских медиа, и даже вмешательство израильских официальных лиц настолько спесиво, конкретно спесиво, что совершенно не совпадает с нашим духом. К нам приходят с требованием немедленного освобождения, изменения приговора суда”.Антонов далее задал риторический вопрос: "Вы готовы сами следовать подобным критериям в вашей юридической системе? По какой-то причине Наама Иссахар немедленно заговорила о судебной несправедливости, ее невиновности, плохих условиях содержания - только потому, что это случилось в России. Мы не готовы с этим согласиться. Превращение того или иного вопроса в тему публичных дебатов не всегда приводит к его эффективному решению. Свобода коммуникаций, дело, конечно же , хорошее, но не каждый шаг в этом направлении - мудрое движение, и я говорю об участии в этом разного рода политиков, которые предопределяют тон дебатов. Речь идет об общем направлении, и это, что раздражает нас больше всего - презумпция вины России - ее судебной системы, ее тюремной системы, предположение о том, что в России все по определению плохо”.Посол подчеркнул, что не имеет в виду заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу - “у него этого нет”, но общий тон обсуждения проблемы в израильской прессе различными журналистами и политиками. Посол подчеркнул: “Гуманитарные вопросы следует обсуждать в других рамках, другим тоном и исходя из другого подхода”.