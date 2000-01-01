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Израиль отреагировал на решение МУС: капитуляция террором | Фото:20.12 21:55   MIGnews.com

Израиль: решение МУС – капитуляция перед террором

Решение прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" Израиля на территории ПА вызвало волну критики в политической среде.

Министр иностранных дел Исраэль Кац в пятницу заявил, что оно "является серьезным и возмутительным, а также противоречит международному праву", передает "Аруц Шева".

"Просто невозможно представить, чтобы главный прокурор нарушил международное право, уступив палестинской пропаганде. Мы отвергаем это решение и призываем другие государства сделать то же самое, не дав суду стать политическим инструментом в руках палестинцев в их борьбе против существования Израиля", – заявил Кац.

Ситуацию также прокомментировала Аелет Шакед: "Решение Международного уголовного суда в Гааге начать расследование в отношении Израиля, к сожалению, является политическим, лицемерным и предсказуемым. У МУС нет на это полномочий, Израиль должен бороться всеми имеющимися инструментами", – отметила она.

Яир Лапид: "Это капитуляция перед лживой и ненавистной пропагандой палестинского террора. Я могу засвидетельствовать тот факт, что за всю историю войны не было ни одной армии, которая бы делала больше, чем ЦАХАЛ, чтобы избежать нанесения вреда ни в чем не повинным людям".

Цви Хаузер ("Кахоль Лаван"): "Вот что стоит за сегодняшним провалом в Гааге: в 2015 году Нетанияху предпочел смотреть сквозь пальцы и не оказывать настоящего давления на Махмуда Аббаса, чтобы не дать палестинцам присоединиться к Международному уголовному суду. Обещали, что "все будет хорошо", и беззаботно приняли политику "послаблений". Сегодня мы пожинаем ядовитые плоды исторического провала 2015 года. Биби, возьми на себя ответственность", — заявил он.


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