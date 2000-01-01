Нетаниягу: молчать из-за пародии на справедливость не будем
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал решение главного прокурора Международного уголовного суда о расследовании "военных преступлений" на территории ПА и законности поселений в Иудее и Самарии.
Соответствующее видеообращение обнародовано в официальном Youtube-аккаунте.
"Это – темный день для истины и справедливости. Прокурор МУС принял решение не отклонять иск "Палестины" против государства Израиль. Это необоснованное и возмутительное решение", – сказал он.
По словам премьер-министра, постановление суда в Гааге, которое Израиль отказался подписать, стало "политическим инструментом" против еврейского государства. Нетаниягу подчеркнул, что МУС не обладает юрисдикцией, поскольку должны рассматриваться иски, поданные суверенными государствами, каковым ПА никогда не была.
"Решение прокурора превратило Международный уголовный суд в политический инструмент для делегитимизации Израиля. Прокурор проигнорировала предоставленные нами юридические аргументы. Она полностью проигнорировала историю и правду, когда заявила, что само деяние евреев, живущих на исконной родине, это военное преступление. Мы не будем молчать. Мы не склоним головы перед этим безобразием. Мы продолжим выступать против этой пародии на справедливость", – резюмировал он.