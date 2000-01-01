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Данон: МУС становится новым партизанским инструментом | Фото:20.12 20:44   MIGnews.com

Данон: МУС становится новым партизанским инструментом

Посол Израиля в ООН Дани Данон раскритиковал решение главного прокурора Международного уголовного суда о расследовании предполагаемых "военных преступлений" на территориях, контролируемых ПА.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 20 декабря, передает "Аруц Шева".

"Решение прокурора в Международном уголовном суде отражает антиизраильскую тенденцию, укоренившуюся в Гааге; этот институт становится не чем иным, как новым партизанским политическим инструментом против еврейского государства. Это решение демонстрирует желание МУС следовать политическим соображениям, а не законным: Израиль имеет все законные и исторические права на свои земли, что не сможет изменить ни один суд в мире", – возмутился Данон.

По его словам, решение МУС не только будет способствовать урегулированию конфликту между Израилем и ПА, но и подорвет институты, призванные содействовать установлению мира и безопасности.

Ранее стало известно, что МУС готовится принять решение о том, следует ли начинать уголовное расследование по двум делам, возбужденным ПА: создание израильских поселений в Иудее и Самарии; и военные действия Израиля во время войны 2014 года против ХАМАСа в Газе.

Прокурор суда Фату Бенсуда заявила, что "удовлетворена наличием разумных оснований для расследования". Она призвала судей принять соответствующее решение "без неоправданного затягивания".

В ответ юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт заявил, что у МУС в Гааге нет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии. По его словам, это ПА подтолкнуло суд на соответствующий шаг "по политическим вопросам, которые должны быть разъяснены путем переговоров, а не по уголовным делам".


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