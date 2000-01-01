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Политик из Иордании похвастался атакой на Моссад в Афинах | Фото:20.12 19:59   MIGnews.com

Политик из Иордании похвастался атакой на Моссад в Афинах

Иорданский политик Мансур Саиф аль-Дин Мурад похвастался, что 27 декабря 1969 года совершил теракт в Афинах, в результате которой погибли несколько агентов "Моссада".

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Aordan A One TV, Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).

"Я – террорист в глазах сионистского режима и всех империалистических сил во главе с Америкой", – сказал он.

Иорданский политик пояснил, что с раннего детства слышал, как "враг" хочет уничтожить "палестинский народ". Он решил отомстить за кровь мусульман и арабов, вдохновившись мантрой египетского революционера Гамаля Абдель Насера: "То, что забрали силой, может быть возвращено только силой".

Мурад вспомнил, что объект "Моссада" был замаскирован под газетный киоск возле офиса в "Эль-Аль", добавив, что после удара израильские агенты "сыпались, как листва осенью".



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