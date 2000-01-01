20.12 19:59 MIGnews.com

Политик из Иордании похвастался атакой на Моссад в Афинах

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иорданский политик Мансур Саиф аль-Дин Мурад похвастался, что 27 декабря 1969 года совершил теракт в Афинах, в результате которой погибли несколько агентов "Моссада".Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Aordan A One TV, Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI)."Я – террорист в глазах сионистского режима и всех империалистических сил во главе с Америкой", – сказал он.Иорданский политик пояснил, что с раннего детства слышал, как "враг" хочет уничтожить "палестинский народ". Он решил отомстить за кровь мусульман и арабов, вдохновившись мантрой египетского революционера Гамаля Абдель Насера: "То, что забрали силой, может быть возвращено только силой".Мурад вспомнил, что объект "Моссада" был замаскирован под газетный киоск возле офиса в "Эль-Аль", добавив, что после удара израильские агенты "сыпались, как листва осенью".