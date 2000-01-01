Мандельблитт: суд сам решит, что делать с Нетаниягу
Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт предложил Верховному суду самостоятельно решить, имеет ли право Биньямин Нетаниягу формировать правительство после выборов 2 марта.
Таким образом он "передал мяч" высшему судебному учреждению, которое ранее постановило поставить этот вопрос на повестке дня, передает The Jerusalem Post.
Уведомление было передано в ответ на ряд апелляций, поданных с требованием постановить, может ли обвиняемый депутат формировать правительство.
Ранее судья Офер Гросскопф предоставил Мандельблитту "пространство для маневра", спросив, должен ли Верховный суд вынести соответствующее решение.
"Я оставляю на усмотрение суда решение о том, обсуждать ли поданные апелляции до мартовских выборов. В настоящее время суд не считает целесообразным обсуждать эти вопросы, поднятые в апелляции, а у меня нет оснований высказывать свое мнение по этому вопросу", – констатировал Мандельблитт.
По его словам, когда суд примет решение, тогда он и обнародует свою позицию в отношении кандидата.
21 ноября юридический советник правительства заявил, что Нетаниягу будут предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений по трем делам. Наиболее серьезные – по делу "4000", в рамках которого премьер-министру инкриминируется получение взятки.
В начале декабря Мандельблитт дал Нетаниягу 30 дней, в течение которых премьер может запросить Кнессет предоставить ему иммунитет.
Также он предоставил весь список из 333 свидетелей, которых допросят по предъявленным главе правительства обвинениям. Более того, юридический советник пришел к заключению, что в настоящий момент глава правительства не может уйти в отставку, даже если сам этого попросит.