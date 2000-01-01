20.12 17:31 MIGnews.com

Эрдоган пригрозил США "ответкой" на санкции

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Анкара даст зеркальный ответ Соединенным Штатам в случае введения санкций, связанных с газопроводом "Турецкий поток".Такое заявление 20 декабря сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anandolu."В Сенате, не стыдясь, пытаются угрожать Турции новыми санкциями из-за "Турецкого потока". Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Анкара ответит США зеркальными санкциями", — пригрозил он, добавив, что его страна – не племенное государство.Такая реакция появилась после того, как Сенат и палата представителей США проголосовали за оборонный бюджет в размере $738 млрд, который предполагает введение санкций, связанных с газопроводами "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Более того, Вашингтон может "наказать" Анкару за приобретение у России систем защиты S-400.