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Саар обещает разморозить строительство в Иерусалиме | Фото:20.12 14:13   MIGnews.com

Саар обещает разморозить строительство в Иерусалиме

Кандидат на пост главы "Ликуда" Гидеон Саар в четверг, 19 декабря, посетил район Гиват-Хаматос в Иерусалиме и высказался против замораживания строительства в этом районе.

Саар объяснил, что "это место имеет стратегическое значение. Строительство здесь нанесет ущерб территориальной преемственности, к которой стремятся палестинцы, и послужит препятствием для создания палестинского государства. Поэтому есть и политическое давление, в основном европейское, чтобы предотвратить строительство здесь евреев".

"Этот район является частью более крупного замораживания строительства в Иерусалиме и его окрестностях, наряду с E1 и Atarot. В целом, более 17 000 единиц жилья заморожены", - продолжил Саар.

Он добавил, что отсутствие строительства для евреев в значительных масштабах обеспечивает постоянное изменение демографического баланса в Иерусалиме в ущерб евреям.

"Будущее Иерусалима будет определяться делами, а не словами. Замораживание строительства в городе должно быть остановлено", - подчеркнул Саар. "Если мы не будем строить, мы не сможем гарантировать будущее города и еврейского большинства в нем для будущих поколений".

"Есть и другое значение. Многие еврейские жители Иерусалима, уделяя особое внимание молодежи, покидают город из-за отсутствия достаточного количества жилья, что также влияет на рост цен на жилье в городе. И это вредит демографическому балансу. Баланс в Иерусалиме между еврейским большинством и арабским меньшинством за последнее десятилетие изменился в отрицательную сторону."

По словам Саара, это причины, по которым он намерен возобновить строительство в городе.


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