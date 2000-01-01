20.12 13:00 MIGnews.com

Либерман: Дери предал меня лично - никогда не прощу его

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Председатель "НДИ" Авидгор Либерман принял участие в мероприятии в пятницу утром, 20 декабря, в Глилоте, и прокомментировал провал 22-го Кнессета в формировании правительства.Либерман сказал, что его партия пыталась остать "национальной партией", и что он не преследовал личную "вендетту" против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В этом его обвиняла партия "Ликуд."Если бы я преследовал личную вендетту против Нетаниягу, было бы очень легко присоединиться к правительству меньшинства, сформированного Ганцем, с Айманом Уда", - сказал Либерман.Либерман также обвинил министра внутренних дел Арье Дери (ШАС) в том, что он предал его "лично", добавив, что он никогда не простит его.Бывший министр обороны добавил, что его партия не примет статус-кво по вопросам, касающимся сообщества харедим, включая проект системы отсрочки для харедим и независимую учебную программу, которая придерживается только части государственной программы."Мы не можем принять ситуацию сегодня в отношении харедим, от учебного плана до отсрочки. Здесь все решается либо политкорректностью, либо лозунгами. Я всегда придерживаюсь фактов."