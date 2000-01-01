20.12 12:01 MIGnews.com

"Еврейский дом" и "Оцма ле-Исраэль" объединяются

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Партии "Еврейский дом" и "Оцма ле-Исраэль" согласились баллотироваться вместе на выборах в 23-й Кнессет 2 марта.В пятницу, 20 марта, министр образования и глава "Еврейского дома" Рафи Перец встретился с председателем "Оцма ле-Исраэль" Итамаром Бен-Гвиром, и обе стороны согласились совместно баллотироваться на выборах в следующем году - на третьих выборах Израиля менее чем за год.Согласно условиям соглашения между двумя фракциями, "Еврейский Дом" сохранит за собой первое место в списке, а "Оцма ле-Исраэль" получит третье, шестое и девятое.Однако в соглашения не входит фракция "Изуд Леуми", возглавляемая министром транспорта Бецалелем Смотричем.После достижения соглашения в пятницу партии призвали Смотрича присоединиться к единому правому союзу, добавив, что они надеются договориться до начала субботы.