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`Еврейский дом` и `Оцма ле-Исраэль` объединяются | Фото:20.12 12:01   MIGnews.com

"Еврейский дом" и "Оцма ле-Исраэль" объединяются

Партии "Еврейский дом" и "Оцма ле-Исраэль" согласились баллотироваться вместе на выборах в 23-й Кнессет 2 марта.

В пятницу, 20 марта, министр образования и глава "Еврейского дома" Рафи Перец встретился с председателем "Оцма ле-Исраэль" Итамаром Бен-Гвиром, и обе стороны согласились совместно баллотироваться на выборах в следующем году - на третьих выборах Израиля менее чем за год.

Согласно условиям соглашения между двумя фракциями, "Еврейский Дом" сохранит за собой первое место в списке, а "Оцма ле-Исраэль" получит третье, шестое и девятое.

Однако в соглашения не входит фракция "Изуд Леуми", возглавляемая министром транспорта Бецалелем Смотричем.

После достижения соглашения в пятницу партии призвали Смотрича присоединиться к единому правому союзу, добавив, что они надеются договориться до начала субботы.


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