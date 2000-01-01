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Почетный караул провел учения на случай обстрела Кнессета | Фото:20.12 11:04   MIGnews.com

Почетный караул провел учения на случай обстрела Кнессета

Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, 20 декабря, члены Почетного караула Кнессета приняли участие в учении, имитирующем ракетный удар по израильскому парламенту. Они продемонстрировали проведение спасательных операций и оказание медицинской помощи законодателям.

На новом сайте Ynet говорится, что учения проводились в учебном центре Командования Внутреннего фронта к югу от прибрежного города Ашкелон. В общей сложности 35 сотрудников гвардии приняли участие в мероприятии, пройдя учения по нескольким сценариям. В том числе, эвакуацию депутатов из-под обломков, тренировку командной работы и предварительной медицинской помощи.

Хотя большая часть работы Почетного караула носит церемониальный характер, она также отвечает за безопасность законодательного органа Израиля и членов Кнессета. Во время учений использовались реальные имена и фамилии законодателей и глав фракций.


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