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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:20.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

В центре Москвы возле здания ФСБ произошел теракт 19 декабря было совершено нападение на правоохранителей недалеко от здания управления ФСБ. Стрелка ликвидировали, ранены пять человек, среди которых – правоохранители.

Приговор Иссахар оставили в силе Суд оставил в силе приговор осужденной на 7,5 лет заключения в российской тюрьме израильтянке Нааме Иссахар. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что этого так не оставит, а родственники девушки обратились к нему с требованиями.

"Шай Ницан — Гитлер": как "похоронят" Бен-Ари Гинзберг 13-й канал израильского ТВ, в день назначения на пост и.о. генерального прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг и скандального решения БАГАЦа о “замораживании” назначения, опубликовал компрометирующие ее материалы.

Германия: принята важная резолюция по "Хизбалле" Парламент Германии принял резолюцию, призывающую правительство объявить вне закона деятельность ливанской террористической организации "Хизбалла", поддерживаемой Ираном. Израиль поблагодарил за соответствующие меры.

СМИ: Израиль "отутюжил" позиции ХАМАСа в ответ на обстрел По данным 13 канала, ВВС Израиля нанесли несколько ударов по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на вечерний обстрел.


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