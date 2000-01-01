Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
В центре Москвы возле здания ФСБ произошел теракт 19 декабря было совершено нападение на правоохранителей недалеко от здания управления ФСБ. Стрелка ликвидировали, ранены пять человек, среди которых – правоохранители.
Приговор Иссахар оставили в силе Суд оставил в силе приговор осужденной на 7,5 лет заключения в российской тюрьме израильтянке Нааме Иссахар. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что этого так не оставит, а родственники девушки обратились к нему с требованиями.
Германия: принята важная резолюция по "Хизбалле" Парламент Германии принял резолюцию, призывающую правительство объявить вне закона деятельность ливанской террористической организации "Хизбалла", поддерживаемой Ираном. Израиль поблагодарил за соответствующие меры.