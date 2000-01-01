20.12 09:48 MIGnews.com
Албания выслала 2 иранских дипломатов
В среду, 19 декабря, Албания заявила, что она выслала двух иранских дипломатов за то, что они якобы занимались незаконной деятельностью, угрожающей безопасности страны.
Представитель Министерства иностранных дел заявил AP, что два дипломата были высланы за "нарушение их дипломатического статуса", пишет YnetNews
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Представитель сказал, что этот шаг последовал за переговорами с другими странами, включая Израиль.
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