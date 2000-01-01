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После Трампа: ООН отказывается помогать палестинцам 20.12 07:14   MIGnews.com

После Трампа: ООН отказывается помогать палестинцам

Всемирная Продовольственная Программа ООН (WFP) сокращает со следующего года помощь примерно 190 тысячам палестинских арабов.

Причиной сокращений является отсутствие средств в фонде.

Этот шаг последовал за резким сокращением американской финансовой помощи палестинцам и Палестинской автономии в рамках различных программ.

Директор WFP Стефен Керни сообщил: “Мы были вынуждены, к несчастью, принять жесткие решения относительно количества людей, которым  мы будем помогать в Палестине - и на Западном берегу, и в Газе”.

С 1 января будет прекращена продовольственная помощь 27 тысячам палестинцев в Иудее и Самарии. Помощь будет сокращена на 20% 165 тысячам палестинцев на Западном берегу и в Газе. Размер продовольственной помощи им составит 8 долларов в месяц.

Керни объяснил причины происходящего: "Главным донором в последние годы были США. США срезали финансирование — не только для  UNRWA , но для других организаций гуманитарного сообщества, включая WFP ".

Пожертвования США составляли до 40% бюджета WFP.

Ранее США прекратили финансирование Агентства Помощи Палестинским Беженцам, назвав его деятельность провалом. Американцы платили в бюджет UNRWA 350 миллионов долларов в год.


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