После Трампа: ООН отказывается помогать палестинцам
Всемирная Продовольственная Программа ООН (WFP) сокращает со следующего года помощь примерно 190 тысячам палестинских арабов.
Причиной сокращений является отсутствие средств в фонде.
Этот шаг последовал за резким сокращением американской финансовой помощи палестинцам и Палестинской автономии в рамках различных программ.
Директор WFP Стефен Керни сообщил: “Мы были вынуждены, к несчастью, принять жесткие решения относительно количества людей, которым мы будем помогать в Палестине - и на Западном берегу, и в Газе”.
С 1 января будет прекращена продовольственная помощь 27 тысячам палестинцев в Иудее и Самарии. Помощь будет сокращена на 20% 165 тысячам палестинцев на Западном берегу и в Газе. Размер продовольственной помощи им составит 8 долларов в месяц.
Керни объяснил причины происходящего: "Главным донором в последние годы были США. США срезали финансирование — не только для UNRWA , но для других организаций гуманитарного сообщества, включая WFP ".
Пожертвования США составляли до 40% бюджета WFP.
Ранее США прекратили финансирование Агентства Помощи Палестинским Беженцам, назвав его деятельность провалом. Американцы платили в бюджет UNRWA 350 миллионов долларов в год.