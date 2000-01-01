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`У Израиля нет иного выбора, кроме как атаковать в Ливане` 20.12 21:04   MIGnews.com

"У Израиля нет иного выбора, кроме как атаковать в Ливане"

Профессор Узи Раби из Центра Исследований Ближнего Востока Университета Тель-Авива прокомментировал в эфире 20-го канала вывод американских военных из Сирии , его стратегические последствия и значение для Израиля.

На вопрос о том, придется ли действовать Израилю за границей Ливана, профессор Раби ответил: “Он будет просто обязан. В конечном итоге, нет никакого другого варианта. Мы не сможем говорить с русскими и китайцами на одном уровне - и мы для них андердог. Мы в такой ситуации  - в проигрыше. Нам придется ради того, чтобы сохранить наш статус на Ближнем Востоке нанести очень много превентивных болезненных ударов. Только так можно доказать, что даже если Трамп ушел - это еще не конец”.


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