20.12 21:04 MIGnews.com

"У Израиля нет иного выбора, кроме как атаковать в Ливане"

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Профессор Узи Раби из Центра Исследований Ближнего Востока Университета Тель-Авива прокомментировал в эфире 20-го канала вывод американских военных из Сирии , его стратегические последствия и значение для Израиля.На вопрос о том, придется ли действовать Израилю за границей Ливана, профессор Раби ответил: “Он будет просто обязан. В конечном итоге, нет никакого другого варианта. Мы не сможем говорить с русскими и китайцами на одном уровне - и мы для них андердог. Мы в такой ситуации - в проигрыше. Нам придется ради того, чтобы сохранить наш статус на Ближнем Востоке нанести очень много превентивных болезненных ударов. Только так можно доказать, что даже если Трамп ушел - это еще не конец”.