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Ганц: наша главная задача - решить палестинскую проблему 20.12 20:36   MIGnews.com

Ганц: наша главная задача - решить палестинскую проблему

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц дал интервью газете Маарив.

Ганц сообщил о том, что, с его точки зрения, является главной проблемой Израиля.

Ганц сказал: “Главный вызов, который постоянно воздействует на все остальное -  Палестинская автономия. Наша главная задача - найти решение. Это не политический вопрос, не вопрос левых или правых”.

Чтобы объяснить свою позицию, он рассказал то, что услышал от “арабского лидера” - очевидно, короля Иордании Абдаллы. Ганц сказал: “Во время военной службы я встречался с арабским лидером, и он мне сказал: Генерал Ганц, между рекой Иордан и морем живет 14 миллионов человек, несколько миллионов из них - евреи, несколько миллионов - палестинцы. Никто никуда не денется, и им необходимо найти пути жить вместе. Я согласен здесь с каждым словом”.


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