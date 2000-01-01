Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Саудовская Аравия: Афганские переговоры дадут результат 20.12 20:30   MIGnews.com

Саудовская Аравия: Афганские переговоры дадут результат

Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне заявил в четверг, что афганские мирные переговоры, проведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, дадут "очень позитивные результаты к началу следующего года".

Халид бен Сальман добавил в своем аккаунте в Twitter, что переговоры были продуктивными и "будут способствовать продвижению внутриафганского диалога в направлении прекращения конфликта".

Специальный посланник США по афганским мирным переговорам прибыл в Кабул в среду для встречи с лидерами правительства после его обсуждений с представителями талибов в Абу-Даби в начале этой недели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:30
97-летнего экс-охранника концлагеря судить не будут
21:30
Трампиада в Офра обстреляна из соседней арабской деревни
21:14
На границе с Ливаном раздались взрывы
21:07
Обстрел в районе Офра
21:05
ЦАХАЛ расследует сообщение о стрельбе вблизи Офра
21:04
"У Израиля нет иного выбора, кроме как атаковать в Ливане"
20:36
Ганц: наша главная задача - решить палестинскую проблему
20:28
Американцы потребуют развернуть UNIFIL  в аэропорту Бейрута
19:58
Израильский солдат погиб в автокатастрофе
19:43
Саудовская Аравия совершенствует разведывательные операции
19:31
Нетаниягу встретился с лидерами Кипра и Греции
19:06
Министерство по стратегическим вопросам - против BDS
18:57
Ривлин принимает послов и говорит о дружбе с США
18:23
Франция в противовес Трампу сохранит войска в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus