20.12 20:30 MIGnews.com

Саудовская Аравия: Афганские переговоры дадут результат

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Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне заявил в четверг, что афганские мирные переговоры, проведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, дадут "очень позитивные результаты к началу следующего года".Халид бен Сальман добавил в своем аккаунте в Twitter, что переговоры были продуктивными и "будут способствовать продвижению внутриафганского диалога в направлении прекращения конфликта".Специальный посланник США по афганским мирным переговорам прибыл в Кабул в среду для встречи с лидерами правительства после его обсуждений с представителями талибов в Абу-Даби в начале этой недели.