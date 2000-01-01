20.12 19:31 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с лидерами Кипра и Греции

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Греции Алексис Ципрас сделали совместное заявление для прессы, после чего с заявлением выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман.Премьер-министр Нетаниягу:«Это пятая встреча на высшем уровне между нашими странами. По мере того, как соглашения становятся более длинными и подробными, крепнет наша личная дружба. Эти связи основаны не только на общих интересах и географической близости, но и на общих ценностях, что важно в нестабильном и очень жестоком регионе.У нас долгая история и богатая культура. Мы - три жизненно важных демократии, которые чтят плюрализм, свободу и мир. Терроризм и религиозный экстремизм угрожают всем нам. Наш альянс является якорем стабильности и процветания на Ближнем Востоке.Сегодня на встрече присутствует специальный гость - наш дорогой друг, посол США в Израиле Дэвид Фридман, что показывает поддержку со стороны США этого партнерства, наших проектов и наших ценностей, которые разделяют и Соединенные Штаты.Сегодня мы подтвердили нашу приверженность строительству трубопровода East Med, самого длинного в мире подводного пути экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу, и обсудили важные аспекты проекта. Через несколько месяцев мы официально подпишем соглашение.Пока мы говорим о строительстве трубопровода в целях процветания, в нашем регионе есть силы, которые строят туннели для террористических целей. Несколько недель назад Израиль начал операцию по обнаружению и нейтрализации террористических туннелей, которые пересекают нашу северную границу с Ливаном. Эти туннели были построены "Хизбаллой" при прямой поддержке и финансировании Ирана. Сеть агрессии Ирана, развернутая на Ближнем Востоке, наводит ужас на Европу и на весь мир.Израиль продолжает свою операцию против террористических туннелей "Хизбаллы" и будет продолжать, пока не достигнет своих целей. В этот самый момент происходит нейтрализация этих туннелей. Мы продолжим действовать в целях пресечения иранских попыток разместить свои военные силы в Сирии. Мы будем не сокращать наши усилия, а расширять их.У нас есть специальная программа для молодых предпринимателей из Греции и Кипра, которые приезжают стажироваться в израильских высокотехнологичных компаниях. Я надеюсь увидеть в ближайшие годы много молодых и не очень молодых предпринимателей из этих двух стран в Израиле».Лидеры трёх государств посетили выставку инноваций и кибертехнологий в Парке Науки "Карассо" в Беэр-Шеве.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Греции Алексис Ципрас подписали трилатеральную декларацию.Был подписан ряд трёхсторонних и двусторонних соглашений.Трёхсторонние соглашения между Израилем, Кипром и Грецией:· Меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества по предотвращению кибератак.· Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией о регулировании "умных городов" и "умных домов".Двусторонние соглашения между Израилем и Кипром:· Меморандум о взаимопонимании в области взаимопомощи по предотвращению кибератак.· Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по технической поддержке и обмену информацией в области метеорологии.· Совместное заявление о намерениях начать переговоры о заключении межправительственного рамочного соглашения.Двустороннее соглашения между Израилем и Грецией:· Рамочное соглашение о сотрудничестве в области спутниковых систем и их применения.