20.12 19:06 MIGnews.com

Министерство по стратегическим вопросам - против BDS

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Министерство по стратегическим вопросам разместило на веб-сайте государственных закупок свое намерение заключить контракт с международным юридическим форумом для создания сети юристов для борьбы с бойкотом, изъятием активов и санкциями.Министерство планирует инвестировать в проект 3,25 млн. ниш в течение первых двух лет.Министерство наймет Международный Юридический Форум для создания прочной и содержательной сети юристов, которые будут объединены в борьбе с израильскими бойкоттерами на юридическом поле боя.Министр по стратегическим вопросам Гилад Эрдан заявил : “моя политика заключается в переходе от обороны к наступлению”.