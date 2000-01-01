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Министерство по стратегическим вопросам восстало против BDS 20.12 19:06   MIGnews.com

Министерство по стратегическим вопросам - против BDS

Министерство по стратегическим вопросам разместило на веб-сайте государственных закупок свое намерение заключить контракт с международным юридическим форумом для создания сети юристов для борьбы с бойкотом, изъятием активов и санкциями.

Министерство планирует инвестировать в проект 3,25 млн. ниш в течение первых двух лет.

Министерство наймет Международный Юридический Форум для создания прочной и содержательной сети юристов, которые будут объединены в борьбе с израильскими бойкоттерами на юридическом поле боя.

Министр по стратегическим вопросам Гилад Эрдан заявил : “моя политика заключается в переходе от обороны к наступлению”.


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