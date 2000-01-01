20.12 18:57 MIGnews.com

Ривлин принимает послов и говорит о дружбе с США

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Президент принял послов Израиля, работающих в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, и поблагодарил их за то, что они делают для укрепления имиджа Израиля в мире. Ривлин отдал особую честь МАШАВу, израильскому агентству международного развития при Министерстве иностранных дел.Ривлин сказал, что он видит плоды МАШАВ: учебные программы в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и их сохранения, медицины, технологий, инноваций и многое другое.Тысячи людей, обученных в своих странах или в Израиле специалистами МАШАВ, становятся послами для Израиля, сказал Ривлин, добавив, что гораздо больше должно быть вложено в МАШАВ, потому что в Израиле недостаточно понимания и оценки того, что эта организация делает.Ривлин также рассказал о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии и заявил, что если бы это был какой-то другой президент, то он получил бы жесткую критику со стороны Израиля.По его словам, решение США усложняет ситуацию для Израиля, и стране придется решать, как справиться с новой реальностью.Тем не менее, отношения Израиля с США не будут затронуты, сказал Ривлин, потому что внешняя политика Израиля основана на постоянном союзе с США: "Это дружба и сотрудничество не только между правительствами, но и между людьми.”Ривлин сказал, что он хотел бы поблагодарить американское правительство при всех его администрациях за его приверженность безопасности Израиля.Двухпартийные отношения с США должны быть сохранены, настаивал он.