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Франция в противовес Трампу сохранит войска в Сирии 20.12 18:23   MIGnews.com

Франция в противовес Трампу сохранит войска в Сирии

Франция пока будет держать войска на севере Сирии, потому что боевики "Исламского государства" не уничтожены, вопреки мнению Вашингтона, и продолжают представлять угрозу французским интересам, заявили чиновники.

Франция является ведущим членом возглавляемой США коалиции, сражающейся с боевиками в Сирии и Ираке, и имеет около 1000 военнослужащих, включая спецназ, базирующийся на севере страны.

Французские дипломаты сообщили, что решение президента Дональда Трампа вывести все 2000 американских войск из региона застало Париж врасплох, об этом уведомляет Reuters.

Американские чиновники оправдали это решение тем, что "Исламское государство" потерпело полное поражение.


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