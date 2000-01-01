20.12 17:53 MIGnews.com

Израиль снимает панику США по поводу Китая в порту Хайфа

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Израильские официальные лица подтвердили, что правительство рассматривает вопрос о том, как обеспечить, чтобы китайское строительство и управление портом не оказало негативного влияния на связи с США.Израильское правительство работает, чтобы разрядить ситуацию, которая может возникнуть в результате запланированного китайского контроля порта Хайфа в 2021 году. Говорят, что американцы обеспокоены тем, что Китай будет использовать порт для улучшения своего положения на Ближнем Востоке и потенциально собирать разведданные об интересах США."Государство Израиль занимается всеми аспектами, связанными с созданием и управлением инфраструктурой иностранными компаниями в Израиле”, - сказал министр разведки и транспорта Исраэля Кац, который был инициатором проекта и также является членом кабинета безопасности.Командующий Шестым флотом США Кайл Рейнс на прошлой неделе сообщил, что в настоящее время никаких изменений в операциях в Израиле не произошло. Но "я не могу спекулировать на том, что может произойти или не произойти в 2021 году”, - добавил он, когда его спросили, Может ли предстоящее присутствие Китая повлиять на операции флота в средиземноморском городе.