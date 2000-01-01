Путин обвиняет Трампа в риске ядерной войны

Президент Владимир Путин в четверг обвинил Соединенные Штаты в повышении риска ядерной войны, угрожая отклонить ключевой договор о контроле над вооружениями и отказываясь вести переговоры о другом пакте, срок действия которого скоро истечет.
Соединенные Штаты пригрозили выйти из Договора 1987 года о ядерных силах средней дальности (РСМД), который запрещает Москве и Вашингтону размещать ракеты малой и средней дальности наземного базирования в Европе.
Путин сказал, что этот шаг, если он произойдет, будет иметь непредсказуемые последствия.
"Мы, по сути, являемся свидетелями срыва международного порядка контроля над вооружениями и (начала) гонки вооружений", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.