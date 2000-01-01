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Гуш-Дан переходит на новые правила общественного транспорта 21.12 06:50   MIGnews.com

Гуш-Дан переходит на новые правила общественного транспорта

Реформа в сфере общественного транспорта продолжается. С пятницы, 21 декабря 2018 года водители городских автобусных маршрутов компании "Дан", работающих в тель-авивском мегаполисе, прекратят продажу билетов и пополнение баланса карточки "рав-кав". Это позволит им сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством, что максимально повысит безопасность пассажиров. Подобная система принята во многих европейских странах.

Жители Гуш-Дана смогут пополнять баланс карточки "рав-кав" до посадки в автобус. Это можно будет сделать в тысячах банкоматов "Каспонет" (оплата только посредством кредитной карты, комиссионные за данную процедуру не взимаются), в десятках аппаратов по продаже проездных билетов, в центрах обслуживания пассажиров "Аль ха-кав" и в сотнях киосков и пунктов продажи, где оплата возможна как наличными, так и кредиткой. Кроме того, пополнить "рав-кав" можно дистанционно - по телефону или используя приложение для смартфонов "Рав-кав онлайн", с помощью компьютера и специального USB-устройства ("корэ картисим"). Минтранс планирует также введение дополнительных пунктов пополнения электронной транспортной карты в почтовых отделениях страны.

Пользователи общественного транспорта смогут также пополнить "рав-кав" в филиалах сети "Супер-Фарм", "Гуд-Фарм", "Цомет сфарим", "Динамика", "Ейнот битан", "Мега", "Шук меадрин", "Мааян 2000", "Супер Йуда", "Натив ха-хесед", "Бар-коль", в сотнях пунктов "Тель-Офан" и киосках в Гуш-Дане.

В рамках перехода на новые стандарты, на первом этапе пассажирам будет предоставлена возможность приобретать у водителя анонимую карточку "рав-кав" с имеющейся на нем одноразовой поездкой. Пенсионеры по-прежнему смогут покупать билеты на проезд у водителя и получать положенную им скидку, подобно тому, как это происходит сегодня.

В автобусах компании "Дан" пассажиры могут оплачивать проезд с помощью приложения для смартфона компании Hopon. Для этого "рав-кав" не нужен.

Минтранс призывает пассажиров подготовиться и заблаговременно пополнять баланс карточки "рав-кав". Проверить местонахождение близлежащих аппаратов для самостоятельного приобретения проездных билетов можно на сайте http://www.trans-reform.org.il/charge.html и в информационно-справочном центре Минтранса по телефону *8787.

На втором этапе, который стартует 18 января 2019 года, реформа затронет остальные автобусные компании, функционирующие в районе Гуш-Дана. Таким образом, водители прекратят продажу билетов и пополнение баланса карточки "рав-кав" на всех городских маршрутах тель-авивского мегаполиса.

"Посадка в автобус через любую дверь на всех городских маршрутах компании "Дан" - важная новость для пользователей общественного транспорта Гуш-Дане. Реформа направлена на улучшение сервиса и повышение безопасности, скорости и эффективности работы общественного транспорта", - заявил глава транспортного ведомства Исраэль Кац.


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