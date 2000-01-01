20.12 17:12 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы активизируем усилия против Ирана в Сирии

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В четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что Израиль активизирует свою борьбу против военного присутствия Ирана в Сирии, на фоне опасений, что объявленный вывод американских военных ограничит возможности еврейского государства действовать там.«Мы будем продолжать агрессивно действовать против попыток Ирана закрепить позиции в Сирии», - заявил Нетаниягу, который также является министром иностранных дел и министром обороны Израиля.«Мы не планируем сокращать наши усилия, мы увеличим их», - сказал он, выступая на трехстороннем саммите в Беэр-Шеве с лидерами из Греции и Кипра.