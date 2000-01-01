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Нетаниягу: мы применяем специальные средства в туннелях 20.12 14:22   MIGnews.com

Нетаниягу: мы применяем специальные средства в туннелях

В ходе трехсторонней встречи Израиль-Греция-Кипр премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением о ситуации на северной границе.

Нетаниягу заявил: “Мы продолжаем наши усилия по нейтрализации террористических туннелей. Сейчас мы используем специальные средства для нейтрализации этих туннелей”.

Нетаниягу добавил: “Мы продолжим действовать очень агрессивно против попыток иранского усиления в Сирии. На обеих этих аренах мы не намерены сокращать наши усилия - напротив, мы их будем только наращивать, и я знаю, что нас в этом полностью поддерживают Соединенные Штаты”.


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