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5-й трехсторонний саммит Израиль-Греция-Кипр в Беэр-Шеве 20.12 14:40   MIGnews.com

5-й трехсторонний саммит Израиль-Греция-Кипр в Беэр-Шеве

Премьер-министр Нетаниягу провел двусторонние встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, в ходе которых обсудил углубление экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности, после чего состоялась трехсторонняя встреча.

На встрече были разрешены препятствия на пути подписания межправительственного соглашения о создании газопровода East Med, по которому, как ожидается, газ будет экспортироваться из Израиля в Европу через Кипр и Грецию. Лидеры согласились оставить в соглашении место для других стран, которые пожелают присоединиться к проекту.

По завершении встречи лидеры посетили CERT (Центр реагирования на киберинциденты) Национального управления по защите киберпространства, а также киберцентры министерства финансов и министерства энергетики.

Премьер-министр Израиля, президент Кипра и премьер-министр Греции сделают совместное заявление.

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, гражданского космоса и метеорологии.

Лидеры трех государств посетят также выставку инноваций и кибертехнологий в Парке Науки "Карассо" в Беэр-Шеве.


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