5-й трехсторонний саммит Израиль-Греция-Кипр в Беэр-Шеве

На встрече были разрешены препятствия на пути подписания межправительственного соглашения о создании газопровода East Med, по которому, как ожидается, газ будет экспортироваться из Израиля в Европу через Кипр и Грецию. Лидеры согласились оставить в соглашении место для других стран, которые пожелают присоединиться к проекту.
По завершении встречи лидеры посетили CERT (Центр реагирования на киберинциденты) Национального управления по защите киберпространства, а также киберцентры министерства финансов и министерства энергетики.
Премьер-министр Израиля, президент Кипра и премьер-министр Греции сделают совместное заявление.
Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, гражданского космоса и метеорологии.
Лидеры трех государств посетят также выставку инноваций и кибертехнологий в Парке Науки "Карассо" в Беэр-Шеве.