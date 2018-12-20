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Видео: израильских уголовников выпустили на волю 20.12 12:49   MIGnews.com

Видео: израильских уголовников выпустили на волю

Утром 20 декабря ШАБАС освободил 749 заключенных из 971 подлежащего досрочному освобождению.

В северном округе освобождены 239 заключенных из 286, в центральном округе - 171 из 295 и в южном округе  -339 из 389.




Все они выходят на свободу в рамках так называемого “административного освобождения”. Согласно новому закону, заключенным могут скостить до 30 недель от их срока с тем, чтобы сократить скученность и нехватку мест в тюрьмах.

Из тюрьмы досрочно выйдут убийцы, насильники, воры, педофилы и мошенники. Среди освобождаемых - 40 человек, осужденных за секс-преступления, 130 жителей палестинских территорий и два резидента Газы.

ШАБАК разослал списки освобождаемых социальным службам, а также предупредил жертв преступлений о том, что их обидчики выходят на свободу.

Представитель ШАБАСа заявила, что освобождаются те лица, срок заключения которых, в любом случае, подходил к концу. В среднем уголовники “не досидели” 45 дней.


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