20.12 12:49 MIGnews.com

Видео: израильских уголовников выпустили на волю

שחרור האסירים בשל הצפיפות בבתי הסוהר: עד כה שוחררו 749 אסירים מתוך 971 האסירים שאמורים להשתחרר. במחוז צפון שוחררו 239 מתוך 286 אסירים, במחוז מרכז 171 מתוך 295, ובמחוז דרום 339 מתוך 389 @Roi_Yanovsky (צילום: דוברות שב"ס) pic.twitter.com/3UGfUiubQW — כאן חדשות (@kann_news) December 20, 2018

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Утром 20 декабря ШАБАС освободил 749 заключенных из 971 подлежащего досрочному освобождению.В северном округе освобождены 239 заключенных из 286, в центральном округе - 171 из 295 и в южном округе -339 из 389.Все они выходят на свободу в рамках так называемого “административного освобождения”. Согласно новому закону, заключенным могут скостить до 30 недель от их срока с тем, чтобы сократить скученность и нехватку мест в тюрьмах.Из тюрьмы досрочно выйдут убийцы, насильники, воры, педофилы и мошенники. Среди освобождаемых - 40 человек, осужденных за секс-преступления, 130 жителей палестинских территорий и два резидента Газы.ШАБАК разослал списки освобождаемых социальным службам, а также предупредил жертв преступлений о том, что их обидчики выходят на свободу.Представитель ШАБАСа заявила, что освобождаются те лица, срок заключения которых, в любом случае, подходил к концу. В среднем уголовники “не досидели” 45 дней.