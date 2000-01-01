20.12 11:42 MIGnews.com

У солдат бригады Кфир забрали оружие перед визитом Нетаниягу

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По сообщениям в социальных сетях, солдаты батальона Нецах Йехуда Бригады Кфир жалуются на то, что перед визитом главы правительства Биньямина Нетаниягу у них забрали оружие.Солдаты обиделись из-за того, что на прошлой неделе Нетаниягу посетил Бригаду Коммандос - и там солдатам оружие оставили.ШАБАК прокомментировал это следующим образом: “Все процедуры охраны мероприятия, включая порядок проверки участников, были проведены согласно соглашению между соответствующими структурами”.