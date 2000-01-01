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Конец проблемам? Российская делегация прибыла в Израиль 20.12 11:18   MIGnews.com

Конец проблемам? Российская делегация прибыла в Израиль

Израильские СМИ сообщают о прибытии в страну делегации высокопоставленных российских официальных лиц.

Делегацию возглавляет глава комитета Думы по внешним делам Константин Косачев и и члены комитета по обороне.

Российские представители обсудят с израильскими коллегами тоннели “Хизбаллы”   и напряженность на ливанско-израильской границе.

Визит делегации, о котором не сообщалось в прессе, рассматривается израильской стороной в качестве крайне важного шага, символизирующего желание Кремля оставить позади кризис, вызванный инцидентом с российским самолетом Ил-20 в конце сентября у берегов Латакии.

Российская делегация посетит северную границу и осмотрит тоннели “Хизбаллы”. Российские депутаты также проведут встречи с представителями комитета Кнессета по обороне и внешним делам , а также со спикером Кнессета Юли Эдельштейном.

Официальные представители в Иерусалиме говорят, что на протяжении последних нескольких дней российская сторона попыталась нормализовать отношения с Израилем выразив неодобрение Ливану в связи с обнаружением тоннелей, и потребовала от правительства Ливана предотвратить нарушения положений резолюции 1706.

высокопоставленные российские представители заявили, что строительство тоннелей является “неприемлемым” и потребовали от ливанского правительства предпринять действия против тоннелей.


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