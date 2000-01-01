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Израиль готовится к алие 200 тысяч французских евреев 20.12 11:14   MIGnews.com

Израиль готовится к алие 200 тысяч французских евреев

Власти разрабатывают план, чтобы побудить десятки тысяч французских евреев иммигрировать в Израиль и принять их по прибытии, заявил министр по делам диаспоры Нафтали Беннетт.

Многие французские евреи стали скептически относиться к своему будущему в стране после серии террористических атак, которые были направлены против еврейской общины, а также против более широкого французского населения и растущего на фоне этого антисемитизма.

"Каждый еврей во Франции должен знать, как и евреи в любой точке мира, государство Израиль ждет их с распростертыми объятиями", - сказал Беннетт.

Беннетт представит план кабинету на его предстоящем еженедельном заседании в воскресенье вместе с главой Национального совета по экономике Ави Симхоном, пишет TimesOfIsrael.

"Иммиграция в Израиль не заканчивается в день приезда, это только начало. Государство должно помочь в освоении во всех областях - язык, образование, жилье, занятость и многое другое. Мы сделаем это", - продолжил Беннетт.

В состав группы, возглавляемой Беннеттом и Симхоном, войдут представители канцелярии премьер-министра, Министерства финансов, Министерства образования, Министерства труда, социального обеспечения и социальных служб, Министерства жилищного строительства и инфраструктуры, Министерства иммиграции, Министерства экономики и Министерства по делам диаспоры.

Команда разработает иммиграционную программу, которая в течение 60 дней будет представлена Министерскому комитету по абсорбции и иммиграции во главе с Нетаниягу, и в который входят министр финансов Моше Кахлон, министр экологии Зеэв Элькин, министр туризма Ярив Левин, председатель Национального совета по экономике Ави Симхон и глава аппарата премьер-министра Йоав Горовиц.


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