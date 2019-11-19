Пентагон: вывод войск из Сирии позволит ISIS восстановиться
Согласно опубликованному Пентагоном отчету, приказ президента Дональда Трампа вывести войска США из Сирии дал запрещенному во многих странах мира Исламскому государству возможность для восстановления, предоставив террористической группе "время и пространство" для совершения новых нападений на Запад.
Агентство военной разведки сообщило генеральному инспектору Пентагона, что Исламское государство, также известное как ISIS, воспользовалось выводом американских войск и последующим турецким вторжением на территорию Сирии. Решение Трампа вызвало резкую критику со стороны обеих партий за то, что благодаря ему уменьшилось военное давление на Исламское государство, а также курдские силы, сотрудничавшие с вооруженными силами США, остались без поддержки. Об этом сообщает издание USA Today.
"ISIS использовал турецкое вторжение и последующее сокращение военного контингента США, чтобы восстановить свои возможности и ресурсы в Сирии и усилить свою способность планировать атаки за границей", - заявил в ходе доклада генеральный инспектор Пентагона.
В отчете также подробно описываются последствия решения Трампа, позволившего турецким войскам и военизированным группировкам оккупировать регионы Сирии, которые ранее находились под контролем армии США и сил сирийской оппозиции, в которых доминировали курдские боевики, которых Турция считает террористами.