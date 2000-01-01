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Космос - сфера военной деятельности, - Столтенберг 20.11 10:30   MIGnews.com

Космос - сфера военной деятельности, - Столтенберг

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании признают космос одной из сфер военной деятельности Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я ожидаю, что министры согласятся признать космос оперативным направлением, вместе с воздухом, сушей, морем и киберпространством. Космос имеет важное значение для обороны и сдерживания Альянса. Для раннего предупреждения, связи и навигации", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что на орбите Земли вращаются около 2000 спутников и примерно половина из них принадлежит странам НАТО.

Хотя страны НАТО сегодня владеют 65% спутников в космосе, Китай готовит целые созвездия коммерческих спутников, которые могут предлагать услуги от высокоскоростного интернета для самолетов до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле, пишет Politico.

Китай разрабатывает оружие, которое он может использовать на орбите, и стал первой страной, высадившейся на обратной стороне Луны в прошлом году.

Россия, некогда стратегический партнер НАТО, также является игроком в космосе и является одной из немногих стран, способных запустить спутники на орбиту.


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