20.11 09:45 MIGnews.com

Голландия выступила против маркировки товаров из поселений

Thanks @JoelVoordewind and all the supporters of this motion. I hope that in case the Dutch government fails to persuade the EU to implement only if applicable to all territories in dispute, they will adopt their own recommendation and not implement a discriminatory resolution https://t.co/DCgC7oeukx — Naor Gilon (@NaorGilon) 19 ноября 2019 г.

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Парламент Нидерландов во вторник, 19 ноября, одобрил ходатайство, которое откладывает решение Европейского Суда про маркировку израильских товаров, производимых в поселениях на Западном берегу.Предложение, одобренное 82 голосами, призывает правительство возразить против подобного решения, если маркировки не начнут применяться ко всем спорным территориям по всему миру.Суд считает, что выделение Израиля в этом отношении несправедливо и дискриминационно. Голландское голосование, поддержанное христианскими группами в парламенте и правящей коалицией, не заставляет правительство действовать и в значительной степени символично. Однако дипломатические чиновники сообщили новостному сайту Ynet, что коалиция будет в определенной степени направлять политику правительства.Посол Израиля в Нидерландах Наор Гилон поблагодарил законодателей за их поддержку и выразил надежду, что если решение суда останется в силе, голландские лидеры "примут свою собственную рекомендацию и не выполнят дискриминационную резолюцию".По мнению люксембургского суда, высшая судебная инстанция ЕС: "Продукты питания, происходящие на территориях, оккупированных Государством Израиль, должны иметь указание об их территории происхождения, сопровождаемую, если эти продукты питания поступают из израильского поселения на этой территории, по признаку этого происхождения."