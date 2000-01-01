20.11 09:34 MIGnews.com

ЦАХАЛ: инициатива - в наших руках

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Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление в связи с ударами по иранским и сирийским целям минувшей ночью.В заявлении говорится: “Инициатива - в наших руках. Как армия, мы не допустим укрепления иранцев в Сирии. Мы атаковали десятки целей в течение считанных минут, главным образом, к югу от Дамаска. Мы атаковали цели сирийской армии, которая является для иранцев принимающей стороной, в том числе, современные батареи ПВО, которыми сирийцы начали пользоваться в последнее десятилетие, штабы сирийской армии и военные склады. Для нашего тыла никаких изменений и новых инструкций нет”.