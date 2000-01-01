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США: без эмбарго Иран начнет закупать танки и авиацию | Фото:20.11 15:44   MIGnews.com

США: без эмбарго Иран начнет закупать танки и авиацию

Иран планирует закупить новые усовершенствованные истребители и танки в следующем году после отмены эмбарго на поставки оружия Советом Безопасности ООН, заявил высокопоставленный представитель американской разведки. Агентство военной разведки США также опубликовало новую оценку военного потенциала Ирана, во вторник 19 ноября.

В докладе DIA делается вывод о том, что Тегеран стремится стать доминирующей силой на Ближнем Востоке, и предупреждает, что Исламская Республика быстро продвигается в разработке беспилотных летательных аппаратов и других ракетных систем. Представитель разведки заявил, что Иран, вероятно, купит танки и авиацию из России и Китая.

В настоящее время Иран использует советские танки 1970-х годов и ряд устаревших истребителей, согласно докладу DIA. Основной проблемой в модернизации армии Ирана является бюджет. Но он добавил, что Иран также использует другие источники финансирования для поддержки своей военной деятельности, в том числе деньги от частных корпораций, контрабанду и другие незаконные действия.

В докладе DIA говорится, что Иран расширил использование беспилотных летательных аппаратов в качестве средств наблюдения за американскими войсками и корабли в заливе и в качестве оружейных платформ для запуска ракет. Помимо прочего, Тегеран улучшает свои возможности в киберпространстве как для сбора информации, так и для запуска кибератак против США и других целей.

"Несмотря на то, что технологически все еще уступает большинству своих конкурентов, - говорится в докладе, - иранские военные значительно прогрессировали за последние несколько десятилетий".


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