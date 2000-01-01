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`Ликуд` не проведет праймериз в случае новых выборов | Фото:20.11 07:45   MIGnews.com

"Ликуд" не проведет праймериз в случае новых выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель Центрального комитета партии "Ликуд" Хаим Кац договорились во вторник вечером, 19 ноября, о том, что в случае новых выборов "Ликуд" не будет проводить праймериз в своем составе в Кнессете.

Этот шаг рассматривается как попытка предотвратить возможное дезертирство членов "Ликуда", опасающихся за свои места. Пока не ясно, будет ли премьер-министр также стремиться предотвратить праймериз для партийного руководства.

Депутат от партии Гидеон Саар стал потенциальным соперником Нетаниягу в такой гонке. Решение появилось после встречи Нетаниягу с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, чтобы обсудить потенциальное правительство единства.

Партия "НДИ" на прошлой неделе предложила законопроект, облегчающий процесс раскола фракций Кнессета, в очевидной попытке разрешить членам "Ликуда" присоединиться к коалиции с участием "Кахоль Лаван" и "НДИ", сообщает 12 канал.

Действующий закон требует, чтобы по меньшей мере треть парламентской фракции партии желала отделиться от основной фракции. В случае Ликуда это потребовало бы 11 законодателей.


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