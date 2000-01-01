20.11 07:18 MIGnews.com

В Москве встретились Николай Патрушев и Меир Бен-Шабат

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Советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат встретился во вторник, 19 ноября, в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.Они обсудили ситуацию в Сирии, иранский вопрос и другие темы, связанные с израильско-российскими отношениями.На встрече также присутствовали заместители министров иностранных дел России Михаил Богданов и Сергей Вершинин, а также высокопоставленные чиновники из Министерства обороны и российской армии.С израильской стороны в совещании приняли участие старшие офицеры ЦАХАЛа, поверенный в делах посольства Израиля в России и другие высокопоставленные сотрудники штаба национальной безопасности.