Данон: Европа обрекла переговоры Израиля и ПА на провал
Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что "автоматическая" поддержка Европой палестинцев препятствует возобновлению мирных переговоров между сторонами.
Такое заявление он сделал перед журналистами накануне заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку, передает The Times of Israel.
В частности, Данон подчеркнул, что европейская поддержка привела к антиизраильской пропагандистской кампании по всему миру.
"Автоматическая поддержка некоторыми европейскими странами палестинцев привела к пропагандистской кампании, которая начинается в Нью-Йорке и заканчивается в Рамалле. Если вы хотите действительно помочь, вы должны изменить свой подход, потому что ваша критика мешает прямым переговорам", – отметил он.
Посол также оценил сдвиг в политике США в отношении поселений на Западном берегу как "исправление исторической ошибки".
Таким образом он отреагировал на тот факт, что большинство стран выразили протест в связи с решением Вашингтона изменить политику по отношению к израильским поселениям на Западном берегу, признав их законными. Более того, его заявление появилось на фоне того, что в ООН приняли несколько антиизраильских резолюций.