20.11 19:13 MIGnews.com

Признание поселений: арабские страны созывают совещание

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Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное совещание министров иностранных дел на следующей неделе, чтобы обсудить решение США относительно признания законными израильских поселений на Западном берегу.Об этом говорится в сообщении египетских государственных СМИ.Напомним, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон смягчает свою позицию в отношении израильских поселений и отвергает юридическое заключение Государственного департамента от 1978 года, согласно которому они "не соответствуют международному праву".В Израиле выразили благодарность Вашингтону за то, что администрация Трампа приняла "историческое решение". Зато ПА, Евросоюз, Турция, Россия и многие другие страны, а также Ватикан выразили протест в связи с действиями США.