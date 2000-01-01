Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Признание поселений: арабские страны созывают совещание | Фото:20.11 19:13   MIGnews.com

Признание поселений: арабские страны созывают совещание

Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное совещание министров иностранных дел на следующей неделе, чтобы обсудить решение США относительно признания законными израильских поселений на Западном берегу.

Об этом говорится в сообщении египетских государственных СМИ.

Напомним, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон смягчает свою позицию в отношении израильских поселений и отвергает юридическое заключение Государственного департамента от 1978 года, согласно которому они "не соответствуют международному праву".

В Израиле выразили благодарность Вашингтону за то, что администрация Трампа приняла "историческое решение". Зато ПА, Евросоюз, Турция, Россия и многие другие страны, а также Ватикан выразили протест в связи с действиями США.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Нетаниягу врагам Израиля: не испытывайте наше терпение
18:22
В результате израильских атак в Сирии убиты 23 человека
17:44
Нетаниягу-Ганцу: сядем за стол, пока не поздно
17:22
Ватикан о поселениях: США подорвут хрупкую стабильность
16:40
Пограничнице, стрелявшей в палестинца, предъявили обвинения  
16:18
Израиль не будет переводить дополнительные средства ПА
16:00
Яадут А-Тора: заявление Либермана о харедим – преступление
15:44
США: без эмбарго Иран начнет закупать танки и авиацию
15:30
Либерман: Нетаниягу отдал "Ликуд" в рабство
15:05
ГАРИК КРИЧЕВСКИЙ - Не совсем шансон
14:13
Дело Мани Нафтали: Полиция шантажировала Светлану Городецки
14:04
Рухани о протестах: иранцы победили заговор врага
13:33
Либерман: в отсутствии правительства виноваты обе стороны
13:17
Иран имеет "наибольшую ракетную силу на Ближнем Востоке"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus