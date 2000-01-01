20.11 18:50 MIGnews.com

Нетаниягу врагам Израиля: не испытывайте наше терпение

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к врагам Израиля с жестким предостережением.На собрании членов правого блока в Кнессете он призвал всех, кто собирается напасть, не испытывать терпение, передает "Аруц Шева"."Как вам хорошо известно, угрожать нам опасно. Посмотрите, что произошло на прошлой неделе в Газе, и посмотрите, что мы сделали вчера в Сирии", – отметил он.По словам Нетаниягу, у него есть новость для врагов Израиля, где бы они не находились на континенте."Для всех наших врагов, тем, кто в Тегеране, в Дамаске, в Бейруте и в Газе: мы можем существовать с переходным правительством, но, когда речь идет о безопасности Израиля – мы вместе, едины как одно целое. Не ошибитесь и не испытывайте нас", – резюмировал он.