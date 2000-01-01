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В ООН выступили против Израиля | Фото:20.11 17:25   MIGnews.com

В ООН выступили против Израиля

Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял сразу восемь антиизраильских резолюций в пятницу, 15 ноября.

По данным UN Watch, в частности, Израиль осудили за "репрессивные меры" против сирийских граждан на Голанских высотах и потребовали, чтобы государство передало землю Сирии, передает "Исраэль Хайом".

Более того, в резолюциях требуют возобновить мандат Агентства ООН по оказанию помощи; возобновить мандат "специального комитета ООН по расследованию действий, затрагивающих права палестинцев и других арабов".

Четвертый комитет состоит из 193 государств-членов ООН. Это Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. По данным UN Watch, голосование будет повторено в декабре, когда на пленарном заседании Генассамблеи официально ратифицируют вышеуказанные резолюции.

Исполняющий обязанности заместителя представителя США в ООН Черит Норман Шале осудила всемирный орган.

"Вызывает сожаление тот факт, что ООН – учреждение, основанное на идее о том, что ко всем нациям следует относиться одинаково – очень часто используется государствами-членами для неравного отношения к одному государству, в частности, к Израилю. Мы видим резолюции, которые осуждают любые действия Израиля, но ничего не говорят или почти ничего не говорят о террористических актах против ни в чем не повинных гражданских лиц", - сказала она.

По словам Шале, это становится особенно очевидным, когда Израиль обвиняют в ситуации вокруг Газы, хотя ни в одной из этих резолюций даже не упоминается слово ХАМАС или наименование какой-либо другой вооруженной группировки.

"Позорно, что ООН не может осудить эти террористические акты (обстрелы на прошлой неделе) ни в одной из резолюций. Односторонние решения не помогают продвижению мира. Дело мира будет служить, когда предвзятость Организации Объединенных Наций против Израиля закончится", – резюмировала она.


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