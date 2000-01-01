20.11 17:22 MIGnews.com
Ватикан о поселениях: США подорвут хрупкую стабильность
Ватикан обеспокоен решением США признать поселения на Западном берегу законными.
Об этом сообщает передает The Times of Israel.
Уточняется, что Ватикан лишь намекает на решение о поселениях, а не утверждает об этом прямо. Но слова о "недавнем решении" ясно дают понять, о чем идет речь.
"Недавние решения, которые могут подорвать дальнейший израильско-палестинский мирный процесс и без того хрупкую региональную стабильность на Ближнем Востоке", – сказано в заявлении.
Святой Престол заявил о своей поддержке "решения о двух государствах", которое является "единственным способом достичь решения векового конфликта".
Ватикан также поддержал право Израиля "жить в мире и безопасности в границах, признанных международным сообществом".
"Однако, то же право принадлежит "палестинскому народу", оно должно быть признано, соблюдено и реализовано", – добавили в заявлении.
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