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Ватикан о поселениях: США подорвут хрупкую стабильность | Фото:20.11 17:22   MIGnews.com

Ватикан о поселениях: США подорвут хрупкую стабильность

Ватикан обеспокоен решением США признать поселения на Западном берегу законными.

Об этом сообщает передает The Times of Israel.

Уточняется, что Ватикан лишь намекает на решение о поселениях, а не утверждает об этом прямо. Но слова о "недавнем решении" ясно дают понять, о чем идет речь.

"Недавние решения, которые могут подорвать дальнейший израильско-палестинский мирный процесс и без того хрупкую региональную стабильность на Ближнем Востоке", – сказано в заявлении.

Святой Престол заявил о своей поддержке "решения о двух государствах", которое является "единственным способом достичь решения векового конфликта".

Ватикан также поддержал право Израиля "жить в мире и безопасности в границах, признанных международным сообществом".

"Однако, то же право принадлежит "палестинскому народу", оно должно быть признано, соблюдено и реализовано", – добавили в заявлении.


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